На Петербург надвигается ветер. В Ленобласти готовятся к бурану

Усиление ветра ожидается в Петербурге вечером 28 ноября. О неблагоприятной обстановке на улицах предупреждает городское МЧС.

Прогнозируются порывы до 16 метров в секунду. Южный ветер начнет бушевать в городе с 20–23 часов, уточнили в МЧС.

В Ленобласти и вовсе готовятся к бурану. Там может похолодать местами до -5 градусов по Цельсию и ниже, на фоне усиления ветра ожидается снегопад. В связи с этим районные дорожники переведены на усиленный режим работы, сообщает пресс-служба комитета по дорожному хозяйству Ленобласти. На региональных трассах круглосуточно работают 400 машин.

В ночь на 28 ноября в области тоже шёл снег, высота снежного покрова местами достигла 5 сантиметров, больше всего осадков за сутки выпало во Всеволожском, Выборгском и Приозерском районах. Последствия продолжали ликвидировать утром и днём, очищая проезжие части и обочины от снега и наледи и применяя при необходимости солевые растворы.



