Минтруд объяснил, почему 31 декабря уже нельзя сделать выходным

Сделать 31 декабря официальным выходным по всей стране уже невозможно. Как пишет ТАСС, об этом 28 ноября заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин.

«Сейчас это (превратить 31 декабря в выходной. – Прим. ред.) может сделать каждый работодатель. Правительство свое решение приняло заблаговременно. Невозможно что-то поменять централизованно для всех, потому что это различные режимы работы. Именно в этой связи действует порядок работы, которым правительство — обычно в октябре — принимает решение о переносе (выходных дней. – Прим. ред.) на следующий год, чтобы все выстроили свои графики. Поэтому централизованное решение просто принять невозможно», – заявил информагентству Топилин.

Напомним, сегодня утром стало известно, что на рассмотрение Госдумы внесли законопроект с предложением сделать 31 декабря выходным днем. При этом общее количество нерабочих праздничных дней должно остаться прежним.

Напомним, официально новогодние праздники в 2020 году продлятся с 1 по 8 января. 31 декабря будет рабочим днем, сокращенным на один час.



