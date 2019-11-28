Как мусоровоз усыпал отходами проспект Ветеранов

Пока в Европе придумывают, как делать дороги из мусора, в Петербурге идею уже реализуют. Днем 28 ноября «новые технологии» в действии наблюдали водители на юге города.

На проспекте Ветеранов в четвертом часу дня мусоровоз рассыпал свой груз по проезжей части, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Анатолий. На записи с видеорегистратора одного из очевидцев видно, как при каждом резком движении у спецмашины приоткрывается пухто, и из него на дорогу сыпется мусор.

«Аж RAV4 контузило!» – шутят в комментариях, заметив, что внедорожник в среднем ряду после первого «сброса» так и остался стоять, несмотря на зеленый сигнал светофора.

Мусоровоз, по данным «Фонтанки», принадлежит АО «Автопарк №1 «Спецтранс». В компании приняли информацию о произошедшем для проверки.



