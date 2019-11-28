Классика жанра. На Суворовском сошлись в «битве» Porsche и «Жигули»

Анекдотичное ДТП произошло вечером 28 ноября в центре Петербурга.

Как сообщает читатель «Фонтанки» Александр, на пересечении Кирочной улицы и Суворовского проспекта столкнулись парень на классических «Жигулях» и женщина на «Порше». Повреждения у машин не слишком серьёзные; судя по всему, обошлось без пострадавших. Движение не затруднено.

Отметим, что «Жигулей» в Петербурге осталось немного. Конкретно эти, по словам Александра, – с новгородскими номерами.



