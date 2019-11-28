Хранили наркотики в служебном кабинете. Полицейских будут судить за избиение задержанных и бизнес на закладках

В попытке организовать торговлю наркотиками через закладки, вымогательстве и избиении задержанных обвиняются двое полицейских в Ростове. Об этом сообщает региональная прокуратура 28 ноября.

Обвинения предъявлены оперуполномоченному отдела по контролю за оборотом наркотиков и участковому отдела полиции №4. По версии следствия, сотрудники хранили в служебном кабинете запрещённые вещества и заставляли людей с зависимостью продавать психотропный и растительный товар через закладки. Бизнес вёлся на территории Ленинского района.

Также полицейские обвиняются в вымогательстве взяток на общую сумму более 800 тысяч рублей. За вознаграждение они обещали избавление от уголовной ответственности. Кроме того, оперативник и участковый силой выбивали признание у двух молодых людей.

Уголовное дело в отношении сотрудников УМВД в ближайшее время передадут в суд для рассмотрения по существу.



