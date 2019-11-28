Бизнесменом, у которого финансист увела 10 млн рублей, оказался основатель корпорации PMI Евгений Финкельштейн

Приговоренная к реальному сроку за хищение более 10 млн рублей финансист Юлия Юсина работала на основателя корпорации PMI и билетного оператора kassir.ru Евгения Финкельштейна. Процесс длился шесть лет, за это время топ-менеджер переметнулась к прямому конкуренту продюсера.

О приговоре 28 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга, уточнив должность Юсиной. С декабря 2011 года она работала гендиректором ООО «Арс Легис». По данным СПАРК, единственным его участником является Евгений Финкельштейн, компания входила в корпорацию PMI.

Преступления, как установил Калининский суд, Юсина совершала после перевода на пост финдиректора «Арс Легис». Они заключались в переводе денег с карты Финкельштейна на свою — всего суд подтвердил сотню списаний по 100 тысяч рублей.

Приговор — 2,5 года колонии — Юсина, взятая под стражу в зале суда, будет обжаловать, сообщила «Фонтанке» адвокат Ася Борзова.





«Дело длилось шесть лет. По нашему убеждению, в нем нет доказательств», – уточнила защитник.

Гражданский иск на сумму хищений — 10,9 млн рублей — суд удовлетворил, сообщил «Фонтанке» адвокат Финкельштейна Сергей Горелкин.

Юлия Юсина в 2010-х годах пользовалась полным доверием продюсера. В свое время она руководила билетным оператором kassir.ru. После ссоры с Финкельштейном Юсина переметнулась к конкурентам — компании «Матрешка Концертс».