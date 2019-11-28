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Власть
28.11.2019 18:47
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«Каждая жалоба стоит денег». В избиркоме поспорили, кто испортил выборы в Петербурге: члены комиссий или наблюдатели

Члены петербургского избиркома во главе с председателем Виктором Миненко 28 ноября провели встречу с наблюдателями и омбудсменом Александром Шишловым. Учесть рекомендации организации «Наблюдатели Петербурга» и уполномоченного по правам человека петербургскому избиркому ЦИК велел месяц назад.

Один из участников совещания, председатель территориального избиркома №29 (Фрунзенский район) Борис Островский, предложил обратить внимание на работу самих наблюдателей: по его мнению, они пишут жалобы не потому, что видят нарушения, а потому что им за это кто-то платит.

«Люди пользуются вашей платформой и могут высказать свое мнение, ничем его не подтверждая, – обратился он к Марии Чебыкиной, члену совета организации «Наблюдатели Петербурга». – «Мы полностью игнорируем тот факт, что большинство жалоб (о нарушениях на выборах, которые подают наблюдатели. – Прим. ред.) экономически мотивируется. Известная практика: каждая жалоба стоит определённую сумму денег. И как избирательная система должна к этому относиться?»

Борис Островский также заявил, что «Наблюдатели Петербурга» публикуют анонимные и ничем не подтвержденные сообщения о нарушениях.


Мария Чебыкина опровергла его слова: она сказала, что все сообщения, которые публикуют «Наблюдатели Петербурга», проходят тщательную модерацию, и анонимными они никогда не бывают. Комментировать заявление об экономически мотивированных жалобах член совета организации смысла не увидела.

Оппонентом Бориса Островского выступил член горизбиркома от Партии роста Алексей Березин. Он напомнил, что последние петербургские выборы побили рекорд по числу сообщений о нарушениях – из было около 9 тысяч.

«Мне лично не встречалась ни одна ситуация, когда причиной нарушений со стороны членов комиссий был бы недостаток обучения. Проблемы были не с обучением, а с умышленными действиями, связанными с нарушением закона», – заявил он.

Реакцией петербургского избиркома на скандальную муниципальную кампанию 2019 года стало решение провести электоральную реформу. В городском бюджете на будущий год выделены средства на то, чтобы увеличить число территориальных избирательных комиссий: идея заключается в том, чтобы передать им полномочия по организации выборов в органы местного самоуправления. При этом территориальные избиркомы, подконтрольные петербургской избирательной комиссии и ЦИКу (в отличие от независимых муниципальных), проводили местные выборы в некоторых округах и в этом году. В том числе, и избирком №29 во главе с Борисом Островским, на работу которого в день голосования поступило множество жалоб. Однако Виктор Миненко впоследствии говорил «Фонтанке», что серьезных нареканий к работе этой комиссии у него нет.

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