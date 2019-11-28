Экс-начальника Кущевского РОВД нашли мертвым. Полицейского обвиняли в том, что при нем «зацвела буйным цветом» банда Цапков

Бывшего начальника Кущевского РОВД в Краснодарском крае Владимира Финько нашли мертвым в его доме. Об этом 28 ноября пишет «Коммерсант-Юг» со ссылкой на свои источники. Информацию также подтвердили ТАСС в экстренных службах региона.

«Имеются признаки насильственной смерти», – рассказал собеседник «Коммерсанта» в правоохранительных органах. По неофициальной информации, Финько мог расстаться с жизнью без посторонней помощи, он якобы тяжело болел. По факту смерти начата проверка.

Владимир Финько работал начальником Кущевского отдела милиции в 2001–2006 годах. Его предшественник на этом посту, Павел Корниенко, обвинял Финько в том, что при нем банда Цапков якобы «зацвела буйным цветом». При этом еще в 2005 году после просьбы ректора Северо-Кубанского гуманитарно-технологического института Галины Крошки и студентов защитить их от Цапков Финько отстранили от должности и возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями. Впрочем, дело было вскоре прекращено, а Финько получил новую должность – главы ОВД в Абинском районе того же Краснодарского края.

Напомним, банда во главе с Сергеем Цапком действовала на территории станицы Кущевской с 1998-го по 2010 год.



