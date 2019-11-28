Секретоносители. В Роскосмосе объяснили, почему Рогозин получает больше главы НАТО

Руководитель службы внутреннего аудита российской госкорпорации прокомментировал появившуюся в Интернете информацию о «космических богатствах» главы Роскосмоса, напомнив о российской специфике. О том, что зарплата Дмитрия Рогозина в 1,5 раза больше, чем у руководства NASA, первым сообщил Алексей Навальный.

«NASA, с которым нас сравнивают, занимается исключительно гражданской тематикой. Мы же занимаемся не только гражданской тематикой. Об этом многие забывают. Мы занимаемся и всей боевой ракетной техникой, поэтому все руководители госкорпорации – секретоносители», – цитирует 28 ноября заявление Артема Мельникова ТАСС.

По его словам, на руководителей госкорпорации накладываются «особые ограничения». Глава службы внутреннего аудита также подчеркнул, что от руководства Роскосмоса зависит стратегический ядерный потенциал страны.

Напомним, что ранее внесенный в список иностранных агентов ФБК подсчитал, что в 2018 году Дмитрий Рогозин заработал 23,5 миллиона рублей. Навальный утверждает, что это в 1,5 раза больше, чем получает в год исполняющий обязанности руководителя NASA Роберт Лайтфут. Его зарплата, согласно открытым данным, составляет около 230 тысяч долларов в год (около 14 миллионов рублей).



