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Власть
28.11.2019 18:09
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Новый вице-губернатор Петербурга Пикалёв раскрыл секрет, созваниваются ли они с Путиным

Бывший начальник охраны дачи Путина уверен, что новую должность получил не из-за знакомства с первым лицом государства.

Будущий глава администрации Санкт-Петербурга Валерий Пикалёв в блиц-интервью нашим коллегам из 47news рассказал, когда ему поступило предложение о новой работе от губернатора Александра Беглова. По его словам, произошло это в минувший понедельник, 25 ноября, и было неожиданным, причём разговор не сопровождался деталями.

В новой должности чиновник будет отвечать не только за вопросы безопасности, но и за информатизацию, в дебрях которой ему ещё предстоит разобраться. Прослыть серым кардиналом, по признанию Пикалёва, ему бы не хотелось, да и в целом ему не нравятся политические интриги.

Также Пикалёв признался, что не находится на прямой связи с президентом, хотя считается, что именно благодаря знакомству с Владимиром Путиным у него и сложилась карьера. Напомним, до перехода на чиновничью работу он возглавлял Управление «В» Службы безопасности президента РФ ФСО России, которая отвечает за охрану валдайской резиденции главы государства.


«Как вы себе это представляете? Таких, как я, – сотни. С каждым будет держать связь?» – ответил на вопрос он.


 

Подробнее читайте в материале 47news «За что ответит новый добрый вице-Пикалёв: «Таких, как я, у Путина сотни».

 

 

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