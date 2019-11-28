ЖК «11» получил премию Urban Awards

РСТИ (Росстройинвест)

27 ноября в Москве состоялась церемония награждения премии Urban Awards. Дизайнерский жилой комплекс «11» (ELEVEN) от холдинга РСТИ получил награду в номинации «Премьера года».

ЖК «11» – это премиальный дом, спроектированный архитектурным бюро «Меганом». Проект состоит из двух башен высотой в 16 и 17 этажей, объединенных общим стилобатом, в котором разместятся фитнес-клуб с бассейном и SPA-зоной, детский клуб, ресторан и фудмаркет.

«Жилой комплекс «11» имеет особую значимость для холдинга РСТИ, поскольку это первый проект нашей компании в Москве. Мы рады, что жюри Urban Awards отметило его в номинации «Премьера года». Мы приложим все усилия, чтобы оправдать доверие и сделать жилой комплекс «11» настоящим украшением столицы», – комментирует руководитель проекта «11» Алексей Туркин.

Продажа квартир в ЖК «11» началась в октябре текущего года. В комплексе разместится 88 квартир и 2 пентхауса. Площадь лотов варьируется от 44,75 до 280,26 кв. м, все они сдаются с дизайнерской отделкой. Минимальная стоимость квартиры начинается от 25,47 млн рублей. Эксклюзивный брокер ЖК «11» – Kalinka Group. Квартиры реализуются в соответствии с 214-ФЗ, через эскроу-счета в банке ВТБ. Ввод жилого комплекса в эксплуатацию запланирован на II квартал 2021 года.

Премия Urban Awards, учрежденная в 2009 году, определяет знаковые объекты городской недвижимости и способствует их продвижению на рынке. В состав жюри входят ведущие профессионалы отрасли – девелоперы, архитекторы, риэлторы, консультанты.

Справка о компании РСТИ (Росстройинвест)

ЖК «11» – застройщик АО «Хлебозавод № 16 (специализированный застройщик)», проектная декларация на сайте наш.дом.рф