Развязка «Сортавалы» в Агалатово на несколько дней лишилась трех съездов и стала реверсивной

Дорожные работы до начала декабря ограничили движение на участке трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти. На развязке в районе деревни Агалатово будут устранять деформацию дорожного покрытия.

Как сообщает 28 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с сегодняшнего дня по 1 декабря на развязке будут поочередно полностью перекрывать съезды по направлению из Петербурга в Агалатово, из Приозерска в Агалатово и из Агалатово в Приозерск. Помимо этого на съезде в направлении из Агалатово в Петербург и Приозерск на это время введут реверсивное движение с ручным регулированием.

Развязка расположена на 15-м километре федеральной трассы А-121 «Сортавала». Работы ведет ООО «Евротрансстрой».



