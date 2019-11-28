Главный дизайнер Apple Джони Айв ушел из компании. Но недалеко

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинул корпорацию. Об этом 28 ноября пишет The Verge — издание обратило внимание, что информация об Айве исчезла со страницы о руководстве на сайте компании.

О грядущей отставке Айва было объявлено еще в конце июня, но точная дата была неизвестна до сих пор. Отметим, специалист работал в Apple c 1992 года — под его руководством разрабатывали дизайн iPod, iPhone и Macbook.

Впрочем, судя по всему, сотрудничество с корпорацией продолжится. Apple станет клиентом новой компании Айва, LoveFrom. Ее дизайнер основал вместе со своим другом и партнером по работе Марком Ньюсоном.

«Apple продолжит получать выгоду из талантов Джони, работая непосредственно с ним над эксклюзивными проектами, а также благодаря блестящей и страстной команде дизайнеров, которую он собрал», – заявил глава корпорации Тим Кук.



