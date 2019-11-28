Петербургские слабовидящие спортсмены завоевали медали на турнирах по самбо и дзюдо

Спортсмены из Санкт-Петербурга завоевали награды на чемпионате России по самбо и Кубке России по дзюдо (спорт слепых).

Соревнования среди слабовидящих спортсменов прошли в Москве и подмосковном Раменском. Северную столицу представляли Дмитрий Самохвалов, Александр Семёнов, Евгений Кривополенов, рассказали в Благотворительном фонде в поддержку развития спорта инвалидов «ТОЧКА ОПОРЫ».

Дмитрию Самохвалову удалось взять серебро в турнире по дзюдо в весовой категории до 60 кг, а Александр Семёнов завоевал бронзу на соревнованиях по самбо в весовой категории до 62 кг.

«Конечно, на этом останавливаться мы не собираемся. Планируем улучшить результаты уже на следующих соревнованиях, которые пройдут в феврале 2020 года, – чемпионате России по дзюдо. А также рассчитываем принять участие в международных соревнованиях по самбо в мае. Возможно, в следующем году чемпионат России по самбо слепых пройдёт в Санкт-Петербурге, это послужит хорошей мотивацией для достижения высоких результатов нашими спортсменами и привлечёт дополнительный интерес новых занимающихся», – сказал призёр соревнования Дмитрий Самохвалов.

Благотворительный фонд «ТОЧКА ОПОРЫ» благодарит всех за оказанную поддержку незрячим борцам.