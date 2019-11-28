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Городская премия
28.11.2019 18:10
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Tele2 инвестирует в качество связи и претендует на премию «Фонтанки»

Tele2 инвестирует в качество связи и претендует на премию «Фонтанки»

"Фонтанка.ру"

За два года Tele2 вышла на новый уровень качества связи в Северо-Западном регионе. Читатели «Фонтанки» назвали Tele2 в числе лучших операторов, а Сергей Тимошин, директор Tele2 в Петербурге и Ленобласти, рассказал, на что были направлены инвестиции компании, сопоставимые по размеру с бюджетом немаленького областного города. 

Сергей Тимошин, директор Tele2 в Петербурге и Ленобласти
Сергей Тимошин, директор Tele2 в Петербурге и Ленобласти

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  • Насколько, по-вашему, мнение горожан отражает ситуацию в отрасли связи?

В телекоме оно так же важно, как и в политике. Оператор следит за мнением пользователей сети каждый день. В любой момент клиент может «проголосовать» рублем и перейти со своим номером к конкуренту.

Ключевой для нас показатель удовлетворенности клиентов – это NPS, или готовность рекомендовать компанию другим. И нам уже несколько лет удается быть лидером по этому показателю с большим отрывом от коллег по цеху. По итогам II квартала наш NPS по стране составил 43%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 14 процентных пунктов. 


Такая оценка четко коррелирует с балансом переходов абонентов со своим номером от одного оператора к другому. В Петербурге и Ленобласти в этом году в Tele2 перешло в два раза больше абонентов, чем ушло. Поэтому мы открыто говорим, что попасть в число лучших по версии «Фонтанки» – это важный для компании показатель оценки качества услуг. 

  • Что сейчас для абонентов особенно важно, на что они обращают внимание в первую очередь?

Качество связи и мобильного Интернета – это фундамент, без которого невозможно выстроить экосистему вокруг клиента. Люди готовы потерпеть неделю без горячей воды дома, но ни одной минуты без мобильного Интернета.

В 2018–2019 годах мы реализовали масштабный проект стоимостью 2,3 млрд рублей по развитию сети Tele2 в Петербурге и Ленинградской области. Расширили зону охвата 4G-сети в историческом центре, в спальных районах и во всех районах области, увеличили скорость мобильного Интернета LTE. Мы предлагаем решения, альтернативные уже существующим на рынке. Наши абоненты уже делятся между собой гигабайтами, невзирая на географию, пользуются искусственным интеллектом «Миа», могут продавать и покупать пакеты трафика и минут на «Бирже Tele2».

  •   Tele2 – федеральный оператор. Есть ли какие-то особенности работы в Петербурге? 

Петербург действительно особый регион. Именно в Северной столице началась история мобильной связи в стране, что сказалось на взыскательности петербуржцев.


Если смотреть на общие тренды, то в Петербурге, как и по всей стране, люди все больше пользуются мобильным Интернетом и предъявляют к нему высокие требования. Мы предлагаем своим клиентам лучшее соотношение цены и качества независимо от региона. 

  • Насколько, на ваш взгляд, премия «Фонтанки» объективна и заслуживает доверия?

?«Фонтанка.ру» – один из старейших информационных порталов с широкой аудиторией и авторитетом. Для нас участвовать в рейтинге «Фонтанки» почетно, и вдвойне приятно, что наши абоненты уже оценили новый уровень качества связи Tele2 и включили нас в список лучших премии «Признание&Влияние».

Кто лучший в городе, решаешь ты! ГОЛОСУЙ!

 

Справка:

С 16 сентября по 16 октября читатели «Фонтанки» называли своих кандидатов на звание лучшей компании в 15 номинациях премии в категории «Признание». Тысячи жителей нашего города рассказали нам, кому они доверяют, чьими услугами им нравится пользоваться и кто достоин называться лучшим в Петербурге. По итогам этого этапа оргкомитет сформировал шорт-листы во всех номинациях, куда вошли по десять брендов, называемых чаще других.

18 октября стартовал новый этап премии – голосование. На сайте «Фонтанки» каждый житель нашего города сможет выбрать ту компанию, которая ему нравится больше всего. 12 декабря мы назовем победителей – тех, кто наберет больше всего голосов в каждой номинации.

Мы призываем активно участвовать в нашем проекте как горожан, которые в своей повседневной жизни постоянно пользуются услугами компаний-номинантов, так и представителей бизнеса. Город должен знать своих героев.

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