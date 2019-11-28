Суд оставил в силе решение обязать ИТМО провести противоаварийные работы в обрушившемся здании на Ломоносова

Городской суд Петербурга подтвердил законность требования к университету ИТМО выполнить противоаварийные работы по сохранению здания коммерческого училища на улице Ломоносова, перекрытия которого обрушились в феврале 2019 года. Информация об этом появилась на сайте комитета по охране памятников 28 ноября.

Горсуд оставил в силе решение Петроградского районного суда по иску комитета по охране памятников. КГИОП потребовал обязать вуз в течение полугода провести комплекс противоаварийных работ дома №9 на улице Ломоносова. Отсчет пойдет с момента вступления решения в силу. Кроме того, университету предстоит до 11 октября 2021 года отреставрировать памятник.

Ранее стало известно, что Горсуд оставил в силе и штраф ИТМО в размере 500 тысяч рублей по факту частичного обрушения корпуса.

Справка:





Частичное обрушение кровли и деревянных конструкций пяти этажей дома №9 на улице Ломоносова произошло 16 февраля 2019 года около 17.40. В это время шли занятия. Были эвакуированы 86 человек, в ходе обрушения никто не пострадал и не погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.