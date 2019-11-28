Пользователи со всего мира жалуются на сбой в Instagram

Пользователи сообщили о проблемах в работе приложения Instagram 28 ноября. В социальной сети произошёл глобальный сбой.

Согласно сервису Downdetector, проблемы возникли у пользователей из Санкт-Петербурга и Москвы. Жалобы поступают от жителей Великобритании, Швеции, Польши, Нидерландов, Германии. Карта сбоев фиксирует неполадки с приложением в Бразилии, Малайзии, США.

Пользователи сообщают о неработающей ленте, также жалуются на невозможность отправлять сообщения в direct.



