На посту ДПС на «Скандинавии» проведён обыск, задержаны двое сотрудников ГИБДД

Двое сотрудников ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержаны после обыска на посту ДПС на трассе «Скандинавия». Они доставлены в Следственный комитет Ленинградкой области, расположенный на Вознесенском проспекте в Санкт-Петербурге.

Как сообщает 47news, 28 ноября областное управление СК задержало двух капитанов полиции, служащих во втором батальоне УГИБДД. Этому предшествовали обыски на посту на 131-м километре «Скандинавии» и в квартирах сотрудников.

Задержания могут иметь отношение к делу 39-летнего заместителя начальника второго отдела УГИБДД Михаила Александрова, ведавшего всей ДПС и задержанного 30 октября, предполагает издание. Его задержание, в свою очередь, связано с тремя уголовными делами за особо крупные взятки, возбуждёнными летом после задержания 35-летнего заместителя командира третьего отдельного батальона ДПС Николая Андреева, в прошлом подчинённого Александрова. Андреева подозревают в небескорыстной опеке бизнеса, занимающегося песчаными карьерами.



