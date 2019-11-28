ЖК BOTANICA от Группы «Эталон» — обладатель премии за лучшую концепцию экодевелопмента

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

Группа «Эталон» стала победителем второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».

Памятный диплом и авторскую статуэтку Компания получила «За лучшую концепцию экодевелопмента в ЖК BOTANICA», который АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») реализует по адресу: Аптекарский пр., д. 5, лит. А. Торжественная церемония награждения победителей архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини» состоялась 27 ноября в Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости.

Жилой комплекс BOTANICA состоит из двух корпусов и включает 356 квартир с паркингом на 363 автомобиля и встроенные коммерческие помещения. Дома возводятся по кирпично-монолитной технологии с использованием натуральных отделочных материалов: камня и кирпича ручной формовки. Ботанический сад, расположенный всего лишь в 200 метрах от жилого комплекса, найдет свое продолжение во всей идеологии проекта. Здесь появятся собственный бульвар между двумя корпусами, прогулочные дорожки. В рамках благоустройства территории будут установлены современные бионические формы. В комплексе представлены комфортные и просторные квартиры с потолками 3 м, теплые лоджии, широкие террасы с прекрасными видами на исторический центр Петербурга.

ЖК BOTANICA сертифицирован по профессиональному российскому стандарту энергоэффективности и экологичности объектов недвижимости GREEN ZOOM.

Конкурс, названный в честь первого архитектора Петербурга Доменико Трезини (1670–1734), проходит с 2018 года. Цель конкурса – выявление архитектурных, дизайнерских и реставрационных проектов, художественная ценность которых позволяет причислить их к произведениям искусства.

В этом году на архитектурно-дизайнерский конкурс было подано 350 заявок из более чем 50 городов и регионов России, Белоруссии, Казахстана, Абхазии, Великобритании, Латвии, ОАЭ, Финляндии и Южной Кореи. Работу конкурсантов оценивал 71 эксперт международного жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля. По итогам конкурса были объявлены лауреаты, отобранные экспертным советом, в 18 основных и 17 специальных номинациях. Аудит результатов осуществляет юридическая фирма Borenius.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК Botanica – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb