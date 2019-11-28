Гендиректор компании, похитившая с карты сотрудника 10,9 миллиона через «мобильный банк», отправится в колонию. Деньги придётся вернуть

Гендиректор компании ООО «Арс Легис» получила 2,5 года колонии общего режима. Суд признал ее виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

Как 28 ноября сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга, приговор вынес Калининский районный суд. В ходе судебного следствия было установлено, что в 2012 году предпринимательница предложила финансовому директору помощь в активации банковской карты, на время забрала её и узнала PIN-код, после чего настроила услугу автоматических денежных переводов на свой номер телефона. Сотруднику она сообщила, что у Сбербанка не предусмотрены SMS-оповещения. Таким образом, в период 17 декабря 2012 года по 2 октября 2013 года на свои счета она перевела 10 миллионов 930 тысяч рублей.

Отметим, что гендиректор ООО свою вину не признала. Она уверяла суд, что в компании процветала серая бухгалтерия, в рамках которой, например, часть зарплаты выдавалась сотрудникам на руки, и лишь часть перечислялась официально. По ее словам, финансовый директор был в курсе таких дел и того, что она снимала деньги с его карты для работы фирмы. Однако свидетели в суде её версию не поддержали.

Отметим, что, помимо реального срока, женщину обязали выплатить всю похищенную сумму. Под стражу ее взяли прямо в зале суда.



