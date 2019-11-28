Для уборки снега запретили парковку на полутысяче улиц в Петербурге. Нарушителей ждет штраф в 3000 рублей

Количество улиц Петербурга, на которых установлен знак 3.27 «Остановка запрещена» с указанием времени действия ограничительных мер, увеличилось с 468 до 1065. Мера необходима для беспрепятственной уборки снега в зимний период. Об этом 28 ноября на расширенном заседании комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству рассказал и.о. главы комитета по благоустройству Сергей Малинин.

Знаки расставили по итогам обследования — на тех улицах, где припаркованные автомобили не позволяют убирать снег с помощью техники. Время «работы» запрещающего знака определили с учетом рабочего дня в расположенных на этих магистралях социально значимых объектах.

Выявлять нарушителей запрета для привлечения к административной ответственности будут комплексы «Паркон», мобильные системы автоматической фото- и видеофиксации, по одному в каждом районе города. Штраф за парковку составляет 3 тысячи рублей.

Малинин привел в пример результаты пилотного запуска «Паркона» в Калининском районе в сентябре 2019 года. Количество выявленных нарушений снизилось с 300 до 100 в день.



