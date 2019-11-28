Фантомная соль Смольного. Чистые реагенты возвращаются на петербургские улицы

Владимир Рублевский, похоже, унес с собой из Смольного табу на использование технической соли без песка. Теперь комблаг готов засыпать реагентами гололед, до сугробов дело не дошло.

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Соль на раны обладателям дорогой обуви и аллергикам насыпал 28 ноября комитет по благоустройству. После того, как его покинул многолетний председатель Владимир Рублевский, город погрузился в тягостное ожидание: из Смольного ушел главный идеолог использования реагентов исключительно в соединении с песком или водой – и, соответственно, многолетняя мишень солевого лобби. Успокаивало, что его место занял еще более многолетний (в смысле работы в комитете) зампредседателя Сергей Малинин, который вместе с Рублевским и проводил пресную уборочную политику. Первое, что он сказал: «Курс на минимальное и точечное применение соли будет продолжен». Но из его выступления перед депутатами следует, что штурвал крутанули в сторону реагентов.

О подготовке к зиме и.о. председателя комитета докладывал 28 ноября перед комиссией ЗакСа по городскому хозяйству. Рутинный обычно отчет в этом году таил в себе интригу: всем памятна прошлая зима, которую город пережил как стихийное бедствие, и было любопытно, что противопоставит Смольный климату на этот раз.

Большая часть известна: увеличение финансирования работ по содержанию дорог (хотя и сейчас они обеспечены лишь на три четверти); закупка 471 единицы техники, которая должна доехать до конца этой недели; вынужденные – хотя и частичные – изменения в распределении контрактов после дела о «снежном картеле»; привлечение жилищников к ручной уборке тротуаров в центре города; ограничение парковки.

Дискуссия о возвращении реагентов снова возникла как раз на фоне прошлой апокалиптической зимы: проработать этот вопрос, буквально не выпуская пресловутую лопату из рук, поручил тогда еще и.о. губернатора Александр Беглов. За последние месяцы дорожники резко нарастили закупки технической соли; но руководство комблага настаивало, что речь идет об увеличении необходимого запаса противогололедных материалов, а не о том, что город сейчас массово начнут заваливать реагентами. Не говорит оно так и сейчас, однако важная печать снята: «Эта мера (увеличение запасов. – Прим. ред.) направлена на более активное использование солевых растворов как для превентивной обработки дорожных покрытий, так и для расплавления снежных и ледяных отложений, – сообщил депутатам Малинин. – Предусматривается точечная обработка локальных мест образования наледей. Также при резких понижениях температуры может быть использована 50-процентная соляная смесь либо техническая соль в чистом виде».





На самом деле соответствующий опыт был дан петербуржцам в ощущениях за день до заседания комиссии по горхозу. Накануне с утра дорожники начали поливать дороги соляным раствором, а тротуары посыпать песко-соляной смесью, пытаясь сыграть с гололедом на опережение. Не вышло: очередной «день жестянщика» в Петербурге прошел без сбоев, с битыми машинами и пробками. При этом в центре города и на Васильевском острове отчетливо было видно, что пешеходная часть обработана чистой солью, а рядом с Университетом, кажется, реагенты разбрасывали щедрой рукой сеятеля. Прозрачный намек был дан за две недели до этого, когда на набережной Фонтанки обнаружился контейнер с солью вместо положенной для таких боксов песко-соляной смеси. Комблаг на все вопросы отвечал, что это инициатива подрядчика, так быть не должно, со всеми разберутся.

Справедливости ради следует сказать, что и при Рублевском горожане временами натыкались на россыпи соли, и тогда это тоже называлось нарушением. Однако теперь меняется стиль: Сергей Малинин, выступая в ЗакСе, сослался на опыт Москвы и зарубежья. «Ближайшие наши соседи (Финляндия. – Прим. ред.) используют гранитную крошку и техническую соль в чистом виде, – начал перечислять чиновник. – Соединенные Штаты Америки – тоже чистую соль, и объем её использования составляет более 10 млн тонн в год. Российские регионы в основном используют песко-соляную смесь и соль, в нескольких регионах – различные противогололедные смеси. В Москве и на скоростных трассах разные типы, которые основаны на использовании хлористого кальция».

Если бы речь шла только о том, чтобы растворять реагентами надолбы под водосточными трубами, – американские 10 млн тонн были бы ни при чем. В «дорублевский» период, когда коммунальщики вовсю засаливали город, за год уходило 200 тысяч тонн соли; сейчас заготовлено 78 тысяч тонн, этот объем доведут до 100 тысяч. С одной стороны – вдвое меньше показатель солевой вольницы, с другой – в 5 раз больше, чем год назад.

Дело не только в цифрах, но и в риторике. «Мы раз и навсегда отказались, и наша позиция будет неизменна, – говорил два года назад в студии «Фонтанки» начальник профильного управления комитета Вадим Мизюкин. – Мы не хотим давать даже повода думать, что ради какого-то эффекта мы увеличим процент соли. Мы решили работать абразивными материалами – песком и крошкой – и остановились именно на этом варианте. Что значит добавить чуть-чуть соли? Это "чуть-чуть" у каждого свое, а потом мы все это видим на ботинках. Закон един для всех».

После своего выступления в ЗакСе Сергей Малинин дал пояснения «Фонтанке», и вышло не так категорично. «Вид и количество используемого противогололедного материала зависит в первую очередь от погодных условий, – ответил чиновник. – Зачастую быстро меняющаяся погода требует от дорожников дополнительных мер, помимо превентивной обработки дорожных покрытий солевыми растворами. Так, погодные условия утра 27 ноября (морось, небольшой снег, ветер) способствовали образованию в некоторых районах города гололедной пленки, поэтому локально была применена соль или песко-соляная смесь». Соль, по его словам, использовалась в местах, где уже образовалась гололедная пленка из-за погоды, и это была реакция дорожников на текущую дорожную ситуацию. Так что реагенты на дорогах и дальше будут «инициативой подрядчика».

Важное уточнение: плавить снег, чтобы потом одним махом убрать получившуюся кашу, город вроде бы не собирается. «В настоящее время нет цели растопить снег на дорогах, – говорит Малинин. – Мы по-прежнему будем основываться на вывозном способе снегоудаления (формирование валов снега и вывоз на пункты Водоканала)». О том, из каких «снежных правил» исходит в этом смысле Смольный, «Фонтанка» писала ранее. Менять их в связи с возвращением реагентов не придется. «Регламент описывает технологию производства работ, применение соли разрешено Отраслевыми дорожными нормами, поэтому запретить что-то в регламенте на уровне субъекта не представляется возможным», – подчеркивает глава комитета.





В техрегламенте содержания дорог есть отдельная глава, посвященная борьбе с гололедом. Там содержатся нормативы, в том числе – профилактического метода, при котором дороги обрабатывают превентивно. Среди допустимых материалов есть техническая соль, а также механические и композитные смеси, в том числе с содержанием формиата. При одноразовой посыпке можно вывалить на квадратный метр не больше 50 граммов сухой соли или другого реагента. На тротуарах скользкость должна быть устранена за 12–24 часа с окончания снегопада, на проезжей части – за 5–6 часов с момента её обнаружения.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»