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Город
28.11.2019 19:34
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Фантомная соль Смольного. Чистые реагенты возвращаются на петербургские улицы

Владимир Рублевский, похоже, унес с собой из Смольного табу на использование технической соли без песка. Теперь комблаг готов засыпать реагентами гололед, до сугробов дело не дошло.

Фантомная соль Смольного. Чистые реагенты возвращаются на петербургские улицы

автор фото Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»

Соль на раны обладателям дорогой обуви и аллергикам насыпал 28 ноября комитет по благоустройству. После того, как его покинул многолетний председатель Владимир Рублевский, город погрузился в тягостное ожидание: из Смольного ушел главный идеолог использования реагентов исключительно в соединении с песком или водой – и, соответственно, многолетняя мишень солевого лобби. Успокаивало, что его место занял еще более многолетний (в смысле работы в комитете) зампредседателя Сергей Малинин, который вместе с Рублевским и проводил пресную уборочную политику. Первое, что он сказал: «Курс на минимальное и точечное применение соли будет продолжен». Но из его выступления перед депутатами следует, что штурвал крутанули в сторону реагентов.

О подготовке к зиме и.о. председателя комитета докладывал 28 ноября перед комиссией ЗакСа по городскому хозяйству. Рутинный обычно отчет в этом году таил в себе интригу: всем памятна прошлая зима, которую город пережил как стихийное бедствие, и было любопытно, что противопоставит Смольный климату на этот раз. 

Большая часть известна: увеличение финансирования работ по содержанию дорог (хотя и сейчас они обеспечены лишь на три четверти);  закупка 471 единицы техники, которая должна доехать до конца этой недели; вынужденные – хотя и частичные – изменения в распределении контрактов после дела о «снежном картеле»; привлечение жилищников к ручной уборке тротуаров в центре города; ограничение парковки.

Дискуссия о возвращении реагентов снова возникла как раз на фоне прошлой апокалиптической зимы: проработать этот вопрос, буквально не выпуская пресловутую лопату из рук, поручил тогда еще и.о. губернатора Александр Беглов. За последние месяцы дорожники резко нарастили закупки технической соли; но руководство комблага настаивало, что речь идет об увеличении необходимого запаса противогололедных материалов, а не о том, что город сейчас массово начнут заваливать реагентами. Не говорит оно так и сейчас, однако важная печать снята: «Эта мера (увеличение запасов. – Прим. ред.) направлена на более активное использование солевых растворов как для превентивной обработки дорожных покрытий, так и для расплавления снежных и ледяных отложений, – сообщил депутатам Малинин. – Предусматривается точечная обработка локальных мест образования наледей. Также при резких понижениях температуры может быть использована 50-процентная соляная смесь либо техническая соль в чистом виде».


На самом деле соответствующий опыт был дан петербуржцам в ощущениях за день до заседания комиссии по горхозу. Накануне с утра дорожники начали поливать дороги соляным раствором, а тротуары посыпать песко-соляной смесью, пытаясь сыграть с гололедом на опережение. Не вышло: очередной «день жестянщика» в Петербурге прошел без сбоев, с битыми машинами и пробками. При этом в центре города и на Васильевском острове отчетливо было видно, что пешеходная часть обработана чистой солью, а рядом с Университетом, кажется, реагенты разбрасывали щедрой рукой сеятеля. Прозрачный намек был дан за две недели до этого, когда на набережной Фонтанки обнаружился контейнер с солью вместо положенной для таких боксов песко-соляной смеси. Комблаг на все вопросы отвечал, что это инициатива подрядчика, так быть не должно, со всеми разберутся. 

Справедливости ради следует сказать, что и при Рублевском горожане временами натыкались на россыпи соли, и тогда это тоже называлось нарушением. Однако теперь меняется стиль: Сергей Малинин, выступая в ЗакСе, сослался на опыт Москвы и зарубежья. «Ближайшие наши соседи (Финляндия. – Прим. ред.) используют гранитную крошку и техническую соль в чистом виде, – начал перечислять чиновник. – Соединенные Штаты Америки – тоже чистую соль, и объем её использования составляет более 10 млн тонн в год. Российские регионы в основном используют песко-соляную смесь и соль, в нескольких регионах – различные противогололедные смеси. В Москве и на скоростных трассах разные типы, которые основаны на использовании хлористого кальция». 

Фантомная соль Смольного. Чистые реагенты возвращаются на петербургские улицы

Если бы речь шла только о том, чтобы растворять реагентами надолбы под водосточными трубами, – американские 10 млн тонн были бы ни при чем. В «дорублевский» период, когда коммунальщики вовсю засаливали город, за год уходило 200 тысяч тонн соли; сейчас заготовлено 78 тысяч тонн, этот объем доведут до 100 тысяч.  С одной стороны – вдвое меньше показатель солевой вольницы, с другой – в 5 раз больше, чем год назад. 

Дело не только в цифрах, но и в риторике. «Мы раз и навсегда отказались, и наша позиция будет неизменна, – говорил два года назад в студии «Фонтанки» начальник профильного управления комитета Вадим Мизюкин. – Мы не хотим давать даже повода думать, что ради какого-то эффекта мы увеличим процент соли. Мы решили работать абразивными материалами – песком и крошкой – и остановились именно на этом варианте. Что значит добавить чуть-чуть соли? Это "чуть-чуть" у каждого свое, а потом мы все это видим на ботинках. Закон един для всех». 

После своего выступления в ЗакСе Сергей Малинин дал пояснения «Фонтанке», и вышло не так категорично. «Вид и количество используемого противогололедного материала зависит в первую очередь от погодных условий, – ответил чиновник. – Зачастую быстро меняющаяся погода требует от дорожников дополнительных мер, помимо превентивной обработки дорожных покрытий солевыми растворами. Так, погодные условия утра 27 ноября (морось, небольшой снег, ветер) способствовали образованию в некоторых районах города гололедной пленки, поэтому локально была применена соль или песко-соляная смесь». Соль, по его словам, использовалась в местах, где уже образовалась гололедная пленка из-за погоды, и это была реакция дорожников на текущую дорожную ситуацию. Так что реагенты на дорогах и дальше будут «инициативой подрядчика». 

Важное уточнение: плавить снег, чтобы потом одним махом убрать получившуюся кашу, город вроде бы не собирается. «В настоящее время нет цели растопить снег на дорогах, – говорит Малинин. – Мы по-прежнему будем основываться на вывозном способе снегоудаления (формирование валов снега и вывоз на пункты Водоканала)». О том, из каких «снежных правил» исходит в этом смысле Смольный, «Фонтанка» писала ранее. Менять их в связи с возвращением реагентов не придется. «Регламент описывает технологию производства работ, применение соли разрешено Отраслевыми дорожными нормами, поэтому запретить что-то в регламенте на уровне субъекта не представляется возможным», – подчеркивает глава комитета.


В техрегламенте содержания дорог есть отдельная глава, посвященная борьбе с гололедом. Там содержатся нормативы, в том числе – профилактического метода, при котором дороги обрабатывают превентивно. Среди допустимых материалов есть техническая соль, а также механические и композитные  смеси, в том числе с содержанием формиата. При одноразовой посыпке можно вывалить на квадратный метр не больше 50 граммов сухой соли или другого реагента. На тротуарах скользкость должна быть устранена за 12–24 часа с окончания снегопада,  на проезжей части – за 5–6 часов с момента её обнаружения.

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»

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