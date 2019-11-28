Sotheby's устроил аукцион артефактов из «Звездных войн». Купить можно шлем штурмовика и оригинальные плакаты самых первых эпизодов

Аукционный дом Sotheby's проводит уже второй аукцион, на который выставлены коллекционные предметы киносаги «Звездные войны».

«Поскольку мир с нетерпением ожидает финальной главы саги о Скайуокере, Sotheby's возвращается туда, где все началось <...>. На нашем предстоящем аукционе Star Wars Online, работающем с 29 ноября по 13 декабря, представлены плакаты и другие памятные вещи из оригинальных фильмов», – сообщается 28 ноября на сайте аукционного дома.

Из наиболее интересных лотов в этом году будет представлен шлем робота C-3PO 1983 года, который был создан для фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Его начальная стоимость 10 тысяч фунтов. Также купить можно и прототип шлема имперского штурмовика 1976 года, за который устроители аукциона собираются выручить от 30 до 60 тысяч фунтов. Кроме того, в этом году среди лотов много плакатов фильмов, например постер 1976 года к первому эпизоду киносаги с автографом сыгравшего Люка Скайуокера Марка Хэмилла (цена стартует от 5 тысяч фунтов) и плакат на итальянском языке 1977 года (начальная цена всего 100 фунтов).





На первом аукционе в 2015 году Sotheby's продал 600 предметов на сумму более 500 тысяч долларов.

Напомним, что «Звездные войны» – это киноэпопея Джорджа Лукаса в жанре «космическая опера», которая включает в себя 11 фильмов и 8 эпизодов саги. «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» выйдет в прокат в декабре.