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Общество
28.11.2019 17:49
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Sotheby's устроил аукцион артефактов из «Звездных войн». Купить можно шлем штурмовика и оригинальные плакаты самых первых эпизодов

Аукционный дом Sotheby's проводит уже второй аукцион, на который выставлены коллекционные предметы киносаги «Звездные войны».

Sotheby's устроил аукцион артефактов из «Звездных войн». Купить можно шлем штурмовика и оригинальные плакаты самых первых эпизодов

«Поскольку мир с нетерпением ожидает финальной главы саги о Скайуокере, Sotheby's возвращается туда, где все началось <...>. На нашем предстоящем аукционе Star Wars Online, работающем с 29 ноября по 13 декабря, представлены плакаты и другие памятные вещи из оригинальных фильмов», – сообщается 28 ноября на сайте аукционного дома.

Из наиболее интересных лотов в этом году будет представлен шлем робота C-3PO 1983 года, который был создан для фильма «Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая». Его начальная стоимость 10 тысяч фунтов. Также купить можно и прототип шлема имперского штурмовика 1976 года, за который устроители аукциона собираются выручить от 30 до 60 тысяч фунтов. Кроме того, в этом году среди лотов много плакатов фильмов, например постер 1976 года к первому эпизоду киносаги с автографом сыгравшего Люка Скайуокера Марка Хэмилла (цена стартует от 5 тысяч фунтов) и плакат на итальянском языке 1977 года (начальная цена всего 100 фунтов).


На первом аукционе в 2015 году Sotheby's продал 600 предметов на сумму более 500 тысяч долларов.

Напомним, что «Звездные войны» – это киноэпопея Джорджа Лукаса в жанре «космическая опера», которая включает в себя 11 фильмов и 8 эпизодов саги. «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» выйдет в прокат в декабре.

 

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