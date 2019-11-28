Шанс встретить француза или итальянца в Финляндии вырос на 50%, россиянина - на 7%. Но наших все равно больше

Граждане России за октябрь 2019 года провели в отелях Финляндии 46 тысяч ночей, что на 7% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает 28 ноября Статистический центр Финляндии.

Вслед за россиянами идут немцы, шведы и китайцы. У последних показатель вдвое меньше, чем у россиян, однако рост гости из Поднебесной показывают приличный – 18%. Французов стало больше на 46%, итальянцев – на 43%. Интерес к Финляндии фиксируют также у туристов из Великобритании, Эстонии, США, Японии. В целом за прошлый месяц популярность Суоми среди иностранцев выросла на 12%, свидетельствуют данные по отелям.

По информации Пограничной охраны Финляндии, на границе с Россией в январе–октябре трафик увеличился в сравнении с первыми 10 месяцами прошлого года на 5%, до 7,9 млн пересечений. Особенно растёт пассажиропоток скоростного поезда «Аллегро» сообщением Петербург – Хельсинки.



