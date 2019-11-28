Со счетов клиентов Райффайзенбанка списались двойные суммы, некоторые ушли в минус

В работе Райффайзенбанка произошел сбой. Информацию об этом 28 ноября подтвердила пресс-служба банка. Некоторые клиенты банка столкнулись с удвоением денежных операций, счета других ушли в минус.

«28 ноября с 13:40 до 15:45 по московскому времени часть клиентов Райффайзенбанка могла столкнуться с повторными списаниями ранее произведенных операций. Все задублированные операции были отменены к 16:00, балансы клиентов отображаются корректно. Все остальные платежные сервисы банка работали штатно», – сообщили «Фонтанке» в банке. Причина сбоя не раскрывается.



