BMW припарковалась так, что встала вся Караванная. А уехала, только когда дама в шубе вернулась из магазина

Очередной шопинг перекрыл улицу в центре Петербурга днём 28 ноября. Всё было так же, как обычно бывает на Большой Конюшенной.

На Караванной улице припарковалась BMW 520 I, рассказывает читатель «Фонтанки» Фёдор. Если легковым машинам удавалось протискиваться, то автобус встал, а за ним и вся улица – хвост дотянулся до Цирка и далее по Инженерной. Вскоре из соседнего магазина вышла женщина в шубе, залезла на водительское сиденье через пассажирское и уехала. На фотографии оставляем номер автомобиля открытым, чтобы ГИБДД смогла найти нарушительницу.

По данным «Фонтанки», эта BMW 2016 года выпуска зарегистрирована на 35-летннюю петербурженку, родившуюся в Мордовии. За три года на неё выписано множество штрафов.





Обычно таким образом запирают Большую Конюшенную улицу покупатели ДЛТ. BMW – часто упоминаемая марка в подобных новостях, и не только в связи с шопингом.