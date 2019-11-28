Петербургское метро увеличивает пассажиропоток второй год подряд. До этого он 5 лет только падал

За три квартала 2019 года «Петербургский метрополитен» перевез 555 млн пассажиров. Это на 13,5 млн больше, чем год назад.

О промежуточных итогах деятельности 28 ноября рассказало само предприятие.

Транспортная работа составила более 173,4 миллиона вагоно-километров (на 5 миллионов выше, чем в 2018-м). Кроме того, метрополитен получил и принял в эксплуатацию 8 современных составов (5 восьмивагонных и 3 шестивагонных ) с асинхронным тяговым приводом для использования на первой и третьей линиях.

Напомним, по итогам 2018 года петербургская подземка перевезла 743,2 млн пассажиров, показав рост впервые за много лет. Увеличение связывали с проведением чемпионата мира по футболу; до этого пассажиропоток постоянно снижался – с 783,9 млн в 2012 году до 726,5 млн в 2017-м.





Ранее стало известно, что разовый проезд в метро c 2020 года подорожает на 10 рублей, а по билетам длительного пользования – на 3,9%. При этом, согласно статистике комтранса, разовой оплатой пользуются менее 12% пассажиров метро.