«Спокойный, долго терпит, но потом отвечает». Большинство россиян видят медведя символом страны

Большинство россиян считают медведя подходящим символом для России. Такие данные по результатам опроса представил Фонд «Общественное мнение» 28 ноября.

С утверждением, что медведь – правильный символ для России, согласились 65% респондентов, 18% посчитали животное неподходящим для этой миссии, 17% затруднились ответить.

«Медведь ассоциируется прежде всего с силой, могуществом, и именно это побуждает большинство признавать его адекватным олицетворением России. Хотя «внутри» такого консенсуса – многообразие интерпретаций: одни считают, что медведь символизирует миролюбивую силу, другие – что «он выражает свирепость», «сильный и злой»», – сообщают авторы исследования.

Респонденты, высказывавшиеся за медведя, отмечали, что этот зверь «издавна ассоциировался с Россией», он «спокойный, долго терпит, но потом отвечает». Противники хищника утверждали, что «медведь сильный, а Россия сейчас слаба», также это животное якобы вызывает негативные ассоциации у иностранцев.



