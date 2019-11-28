В Петербурге лед только встал, а его уже бурят

Почти две недели в Петербурге действует запрет на выход на лед, но любителей подледного лова это не останавливает.

Бесстрашных рыбаков увидели участники сообщества «ДТП и ЧП» «ВКонтакте» в Невском районе. На Ириновском карьере на припорошенном снежком первом льду расположились двое в тулупах. Они просверлили замерзшую воду и начали удить. Отметим, что максимальная глубина карьера составляет 25 метров. А штраф за нарушение запрета составляет от 1000 до 1500 рублей.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление, согласно которому с 15 ноября 2019 года по 15 января 2020-го запрещен выход «на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге». Такие же ограничения будут действовать с 7 марта по 15 апреля 2020 года.



