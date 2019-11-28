Вам прописали рыбную диету. Эксперты рыбной отрасли мечтают о льготах нефтяников

Правительство РФ направит на поддержку рыбной отрасли более 50 млрд рублей до 2030 года. Но улов окажется не в тарелке россиян - отрасль ориентирована на экспорт.

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Российские власти определились с рыбным меню россиян на ближайшие 10 лет. На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил Стратегию развития рыбохозяйственного комплекса до 2030 года. Документ подробно описывает, сколько какой рыбы будут ловить и выращивать отечественные предприятия, какую помощь им окажет государство, а также сколько продукции съедят потребители. Но расчеты не совпали с ранее поставленными целями по наращиванию экспорта. В итоге перед отраслью стоит нелегкий выбор: не выполнить поручение президента или оставить голодными соотечественников. Объем потребления рыбы может снизиться на треть в пятилетней перспективе, считают эксперты.

По мнению авторов Стратегии, дела с рыбой в России и так идут неплохо. Улов 2018 года (5,1 млн тонн) стал рекордом за последние 26 лет. Но в 2019 году побить его не удастся: добыча ожидается на уровне 5,09 млн тонн.

Потребление медленно растет, но все еще недостает до объемов, которые россияне съедали до 2014-го, когда ввели эмбарго. Так, по оценке авторов Стратегии, рацион среднего потребителя составляет 21,9 кг в год против 22,3 кг пять лет назад.

Экспорт увеличивается. Но в нем преобладает сырье низкой степени переработки: средняя цена вывезенной продукции не превышает двух долларов за кг.





Поддержать отрасль чиновники решили с помощью субсидий, налоговых льгот и квот на вылов. Стратегия направит за десять лет на развитие пяти ключевых направлений 54 млрд рублей. Претендовать на них смогут компании, которые инвестируют в обновление рыбопромыслового флота, создание береговых предприятий по переработке продукции, а также по разведению рыбной молоди и производству кормов.

Но расчеты чиновников озадачили участников рынка. Стратегия направлена на поддержку добытчиков и развитие экспорта, но имеет слабую связь с развитием внутреннего рынка, считает исполнительный директор «Рыбного союза» Сергей Гудков. А значит, затраченные миллиарды, в лучшем случае, никак не отразятся на рационе россиян, из налогов которых и сформированы субсидии; в худшем – реализация стратегии может привести к заметному дефициту рыбы и морепродуктов.

По оценке «Рыбного союза», в реальности россияне едят куда меньше рыбы, чем считают чиновники. Объем, поступающий на внутренний рынок (размер улова и производства, минус экспорт, плюс импорт), нужно разделить еще на полтора, то есть вычесть явно несъедобные головы, хребты и хвосты. В итоге останется 13–14 кг в год на человека, говорит Сергей Гудков. Но и это количество может еще сильнее сократиться, поскольку экспорт должен расти куда быстрее, чем производство. Так, по майскому указу президента РФ поставки рыбы на внешние рынки в денежном выражении должны удвоиться уже к 2024 году и составить 8,5 млрд долларов. Сейчас Россия отправляет за рубеж 2,2 млн тонн рыбы, а значит, цель на пятилетку — примерно 4,4 млн тонн.

А вот прогнозы по росту производства, указанные в Стратегии, довольно скромны. Несмотря на многомиллиардные вливания, улов по плану должен вырасти всего на 6% за десять лет, до 5,4 млн тонн в год. Предполагается, что обновленный за счет субсидий флот поборется за международные квоты на атлантического тунца. Но объем добычи к 2030 году составит всего 60 тыс. тонн, причем на внутренний рынок из них попадет всего 15 тыс. тонн – мизер в наших масштабах.

Аквакультурный бизнес нарастит объемы в 2,6 раза, но общие цифры останутся скромными: 618 тыс. тонн через 10 лет, к 2030 году. Треть этого объема будет выращиваться в Северо-Западном регионе, который, по замыслу чиновников, должен стать центром разведения лососевых. Но изобилия ждать не приходится: в среднем россиянин будет съедать 200 г этой красной рыбы в год. Зато потребителям обещают обеспечить «ассортиментное разнообразие». И, кстати, дары моря до прилавков не доедут. Мидии, устрицы, гребешки и морские ежи в основном пойдут на экспорт.

В итоге, если отправить за границу хотя бы 4 млн тонн (планируемое удвоение с поправкой на рост цен), для внутреннего рынка останется 2 млн тонн сырья или 1,3 млн тонн филе. В пересчете на одного россиянина получится 9 кг в год, что на 4 кг меньше, чем сейчас . Между тем стратегия предусматривает, что потребитель будет съедать 23,5 кг рыбы и морепродуктов в год в 2025 году и 25 кг – в 2030-м.

Производители рыбы предпочтут продавать продукцию на внешние рынки, считают в «Рыбном союзе». «Отрасль сейчас ориентирована на развитие экспортного потенциала», – говорит Сергей Гудков. Так, все предусмотренные стратегией инвестиции направлены на обновление рыбопромыслового флота и первичную обработку (производство филе). А стимула производить внутри страны и отправлять на экспорт товары с высокой добавленной стоимостью — консервы, соленую и копченую рыбу, приготовленные на пару полуфабрикаты, как говорят участники рынка, — у них нет.





Чтобы исправить ситуацию, ассоциация предлагает применять те же меры, что на нефтяном рынке. В частности, установить высокую пошлину на вывоз необработанного сырья и тем самым стимулировать вывоз переработанной продукции. Также производители настаивают на увеличении сбора за пользование водными биологически ресурсами, чтобы потом компенсировать его тем, кто делает поставки на внутренний рынок. Еще одно предложение – активнее развивать аквакультуру, которая условиях ограниченности природных ресурсов сможет обеспечить рыбой россиян.

Но это не быстрый процесс, отмечает исполнительный директор Рыбной ассоциации Алексей Аронов. Чтобы избежать дефицита, организация предлагает исключить рыбу из продовольственного эмбарго и вернуть на прилавки норвежского лосося. Отсутствие дефицита помогло бы опустить цены и сделать продукцию доступнее для покупателя.

Пока потребители не проявляют большого интереса к рыбе. Например, в сети «Лента» говорят: в 2019 году спрос как на свежую, так и замороженную продукцию вырос на 5%, но это связано в основном с промо-активностью самой сети и поставщиков.

Участники рынка видят потенциал, но признают, что попали в своеобразную экономическую ловушку.

«Люди хотят покупать рыбу, но то, что они видят на прилавках, мало чем отличается от того, что было 30 лет назад, – в основном это замороженные туши», – комментирует Алексей Аронов. Рыбу покупали бы лучше, если бы в магазины попадало больше разделанной и готовой к употреблению продукции. Но низкий спрос и отсутствие государственной поддержки не дают стимулов инвестировать в бизнес по переработке или аквакультурные проекты.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»