«Роскосмос» отчитался о выявленных внутри госкорпорации схемах коррупции. Некоторые из них десятилетиями позволяли незаконно обогащаться
Руководитель службы внутреннего аудита «Роскосмоса» заверил, что за последний год проверка привела к 15 уголовным делам.
«На предприятиях госкорпорации длительное время — десятилетиями — существовали схемы, которые позволяли отдельным руководителям заниматься противоправной деятельностью», – цитирует 28 ноября заявление Артема Мельникова РБК.
По его словам, в госкорпорации обнаружились факты вывода средств, коррупция, мошенничество и злоупотребление полномочиями. Аудит только за последний год привел к 15 уголовным делам.
«Самые различные составы преступлений», – резюмировал Мельников.
Справка:
С 2015 года по май 2018 года Роскосмос возглавлял Игорь Комаров. В мае 2018 года Комарова сменил бывший вице-премьер Дмитрий Рогозин. В ноябре 2018 года глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил о миллиардных хищениях и нарушениях на сотни миллиардов рублей, выявленных аудиторами в деятельности компании «Роскосмос» за 2017 год. Отмечалось, что 40% всех нарушений с расходованием бюджетных средств госкорпорациями – это Роскосмос. Тогда же Генпрокуратура сообщила о возбуждении 16 уголовных дел, связанных с госкорпорацией.