Зенитовец Кержаков вместе с Месси вошел в команду недели в Лиге чемпионов

Голкипер футбольного клуба «Зенит» Михаил Кержаков попал в символическую сборную шестого тура Лиги чемпионов. В победном для петербуржцев матче с «Лионом» (2:0) Кержаков отбил все пять ударов, которые французская команда нанесла по его воротам.

Полностью символическая сборная тура выглядит так: Михаил Кержаков («Зенит»), Серж Орье («Тоттенхэм»), Деян Ловрен («Ливерпуль»), Свен Бендер («Байер»), Хаким Зиеш («Аякс»), Корентен Толиссо («Бавария»), Эмиль Форсберг («Лейпциг»), Энок Мвепу («Зальцбург»), Лионель Месси («Барселона»), Роберт Левандовски («Бавария»), Ромелу Лукаку («Интер»).

Ярче всех проявил себя Левандовски, за 14 минут забивший четыре мяча в ворота «Црвены Звезды» в Сербии. В итоге его «Бавария» выиграла со счетом 6:0.

Напомним, что ситуация в группе «Зенита» после шестого тура стала максимально запутанной. Петербуржцы могут как остаться вообще без еврокубков, заняв последнее, четвертое, место (третье место гарантирует выход в Лигу Европы — второй по значимости клубный континентальный турнир), так и выйти в плей-офф Лиги чемпионов со второго места.



