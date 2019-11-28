Центр мебели и интерьера «Кубатура» готовится встречать первых покупателей

предоставлено компанией АО "Концерн Энерготехнологии"

Проект интерьера создан архитектурной студией «KVADRAT».

«Дизайн интерьеров Центра выполнен в стиле Урбанизм. Сложная составляющая из различных стилей: конструктивизма, хай-тека, лофта и минимализма позволяет спланировать пространство так, чтобы в нем было много света, воздуха, свободного пространства. Нейтральные цвета вместе с освещением помогут вызвать необходимый эмоциональный эффект у потребителя. Будут созданы удобные зоны ожидания для посетителей — экологичные, с зелеными деревьями и декоративной травой. Их планируется укомплектовать зарядками для телефонов и USB портами. Озеленение в качестве живых акцентов будет встречаться на всей территории Центра. В интерьере будут также использованы скульптурные инсталляции из металла, стекла и дерева» – прокомментировал свое видение проекта Владимир Кузнецов, генеральный директор студии.

Несомненно, что удобство, эргономичность и современность дизайна Центра, в сочетании с экологичными материалами и новейшими технологиями будут высоко оценены покупателями.

Центр мебели и интерьеров «Кубатура»

г. Санкт-Петербург, ул. Фучика, д.9

Станции метро: «Бухарестская», «Международная».

150 тыс. кв. метров, 3 этажа.

Ассортимент товаров: мебель, отделочные материалы, интерьер, декор, свет.

Телефон: +7 (911) 931-16-14

E-mail: info@kubatura.spb.ru

kubatura.spb.ru