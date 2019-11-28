В Финляндии работодатели тоже «бастуют»: в ответ на стачку лесопромышленники объявили шестидневный локаут на 32 заводах

Ассоциация лесопромышленников Финляндии (Metsateollisuus ry) на шесть дней остановит работу нескольких десятков предприятий с прекращением выплаты зарплаты, чтобы оказать давление на работников в трудовом споре.

Как сообщает 28 ноября Yle, начало шестидневного локаута на фанерных и лесопильных заводах назначено на 12 декабря. Временная остановка работы затронет 32 производства компаний Metsa Group, Polkky, Stora Enso, UPM и Versowood.

Ассоциация работодателей начнет локаут после завершения трехдневной забастовки Профсоюза работников промышленности (Teollisuusliitto).

Конфликт возник из-за нового коллективного соглашения – работники не согласны с ухудшением условий труда.

Не успела закончиться двухнедельная стачка сотрудников почты при поддержке солидарных с ними, об акциях протеста предупредили другие профсоюзы. Профсоюз промышленников объявил о трёхдневной забастовке с 9 декабря. Она коснётся 180 компаний по всей Суоми и рабочих из технологической, горнорудной, нефтехимической, оборонной промышленности, машиностроения и технического обслуживания. Последствия забастовки будут особенно влиять на экспорт. К забастовке присоединятся позже сотрудники разных уровней, в том числе офисные работники. Включая смежные профсоюзы, стачка затронет 100 тысяч человек.



