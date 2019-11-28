Малофеев обратился в ФСБ после спам-рассылки по судам с упоминанием своего имени

Дискредитацией своего имени назвал предприниматель Константин Малофеев сегодняшнюю спам-рассылку по судам Москвы и Петербурга, после которой работа третьей ветви власти была парализована. Авторы анонимки требовали, чтобы бизнесмен вернул 120 биткоинов, якобы «украденных с биржи WEX.1».

«Данную кампанию мы характеризуем как дискредитирующую и считаем, что она связана с общественно-политической деятельностью Константина Малофеева», – говорится в заявлении пресс-службы Малофеева, поступившем в редакцию «Фонтанки» днем 28 ноября.

Там добавили, что ни Малофеев, ни его структуры «не имели и не имеют никакого отношения ни к краже биткоинов, ни к бирже WEX, её руководству и активам».

В офисе предпринимателя связали сегодняшнюю рассылку с «остальными сведениями», которые публикуются «в последнее время». Пресс-служба, очевидно, имеет в виду публикацию Русской службы ВВС о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснили, имеют ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.





Сам же основатель телеканала «Царьград» сообщил, что редакция тоже получила анонимку, которую расценила как террористическую угрозу и повод обратиться в ФСБ. Заявление туда уже сделано.

Напомним, на выход сегодня отправились гражданские и военные суды Петербурга, несколько судов Москвы. Они получили одно и то же письмо.