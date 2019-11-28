МФК GRANI – победитель архитектурно-дизайнерского конкурса «Золотой Трезини»

«АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Многофункциональный комплекс GRANI, реализованный компанией «Строительный трест» в Петроградском районе, одержал победу в номинации «Лучший реализованный проект апартаментов» в рамках второго архитектурно-дизайнерского конкурса с международным участием «Золотой Трезини».

Архитектурный проект данного комплекса был разработан «Институтом территориального развития». Объединение «Строительный трест» было удостоено специальной награды «За воплощение в жизнь лучшего проекта апартаментов».

фото предоставлено компанией «АО «Специализированный застройщик “Строительный трест”»

Многофункциональный комплекс GRANI расположен в историческом центре Санкт-Петербурга на Петроградской стороне, рядом со станцией метро «Чкаловская». В него входят два бизнес-центра класса В+, а также апарт-отель бизнес-класса площадью 9,96 тыс. кв. метров. Комплекс был введен в эксплуатацию в 2018 году.

Работу конкурсантов оценивал 71 эксперт международного жюри под председательством Генерального консула Швейцарии в Санкт-Петербурге Роджера М. Кулля. Лауреатами конкурса стали 18 победителей в основных номинациях, а также 17 победителей в специальных номинациях. Результаты голосования проверил и утвердил аудитор – юридическая фирма Borenius.

Справка о компании АО «Специализированный застройщик «Строительный трест»

МФК GRANI – застройщик ООО «Инвестиционная компания «Строительный трест», проектная декларация на сайте http://www.stroytrest.spb.ru/documents/