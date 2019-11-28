«Мы потеряли двух губернаторов из-за снега». Депутат Васильев счел город неготовым к снегопадам и предложил ввести понятие «розовая угроза»

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Васильев заявил о неготовности города к уборке в пиковые зимние периоды и напомнил, что снег стал причиной потери двух губернаторов. Об этом парламентарий сообщил 27 ноября в ходе расширенного заседания комиссии Заксобрания по городскому хозяйству.

«Мы потеряли двух губернаторов из-за снега. Валентину Ивановну Матвиенко и Полтавченко Георгия Сергеевича. Потеряли из-за этого, потому что нету внимания. Как можно говорить, что 6300 дворников уберут все тротуары города? Это может говорить только человек, который никогда с лопатой не общался», – заявил Васильев.

И добавил, что необходимо определить уровни сложности выполнения задач.

«Красная — когда у нас все завалило снегом. Розовая угроза — когда снег обильно идет раз в день. И другие виды», – привел пример парламентарий.

Васильев призвал глав жилищного комитета и комитета по благоустройству оповестить правительство и губернатора об обеспокоенности, что принятыми к зиме мерами обеспечить уборку в пиковые периоды снегопада будет невозможно.



