Пусть хозяин услышит! Очевидцы пытаются спасти щенка, запертого уже сутки в машине на Гражданке

Запертого в серой «Ладе» черного щенка пытаются спасти жители Калининского района Петербурга 28 ноября. Собака сидит в машине, припаркованной на Гражданском проспекте, 122/1, без еды и воды уже сутки.

Горожане увидели забытого в салоне щенка еще минувшей ночью, решили, что скоро хозяин вернется за питомцем. Но днем увидели, что собака до сих пор взаперти. Неравнодушные жители связались с полицией и зоослужбой, но те оказались бессильны – оснований для вскрытия машины нет.

Очевидцы отчаялись и рассказали о запертом псе «Фонтанке».





«Мы готовы взять щенка на передержку, вдруг с хозяином что-то случилось», – пишут читатели, они оставили свои контакты журналистам.

Маленький черный пес, между тем, расположился на заднем сиденье. Среди оставленных там хозяйских вещей – рюкзак, куртка и военная форма.

«Фонтанка» установила вероятного хозяина автомобиля, но дозвониться до него не удалось.

В прошлом году неравнодушные люди пытались спасти несколько собак и кошек, которых заперли в уазике на Введенском канале.