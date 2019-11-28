Суды в Петербурге возвращаются к работе после эвакуаций. Анонимки продолжают приходить

Суды Петербурга возвращаются к привычному режиму работы после волны «минирований» 28 ноября. Заседания возобновляются во Фрунзенском, Пушкинском и Красногвардейском районных судах.

В это же время тревога докатилась до Смольнинского суда. Ранее письмо с угрозой прочитали в Окружном военном суде Петербурга, где слушают дело о теракте в метро. Также эвакуацию объявили в Горсуде, в Московском, Фрунзенском, Пушкинском, Кировском и Красногвардейском районных судах.

Как передает корреспондент «Фонтанки», 1-й Западный окружной военный суд на Кирочной улице решил не возвращаться после проверки к рассмотрению дел. Процесс по теракту в метро перенесли на завтра, подсудимых уже увели из зала, посадили в автозаки и увезли в СИЗО. Расходятся и сотрудники суда. Как говорят судебные приставы, кинологи осмотрели здание, теперь ждут следователя.

Анонимы разослали сообщение с требованием миллионов в биткоинах. В посланиях вспомнили предпринимателя Константина Малофеева. Вымогатели также пригрозили взрывом и московским судам.



