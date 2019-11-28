В Крестах с порцией растительного поймали инспектора. До арестантов наркотик не дошел

Инспектор отдела режима и надзора в следственном изоляторе «Кресты» попал под уголовное дело о попытке сбыта наркотиков. Оперативники следили за ним от метро «Ломоносовская» до Колпино.

О возбуждении уголовного дела 28 ноября сообщает Следственный комитет Петербурга. За процессом покупки 33-летним инспектором у неизвестного мужчины растительного вещества следили оперативники отдела собственной безопасности регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний. Утром 27 ноября возле станции метро «Ломоносовская» он купил, как выяснилось позже, 21,9 грамма бурого вещества. Добытое инспектор отвез в изолятор в Колпино и уже практически собрался разнести наркотик по камерам, но был задержан.

В пресс-службе УФСИН добавили, что в пресечении этого канала доставки вместе с собственной безопасностью участвовали и коллеги инспектора из СИЗО-1. «Дилеру» предъявили обвинения, решается вопрос об избрании меры пресечения.



