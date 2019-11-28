Происшествия
Суд оправдал женщину-охранника пермской школы, где подростки с ножами устроили нападение на четвероклассников и учительницу
Пермский краевой суд принял решение оправдать женщину-охранника школы №127. Ее обвиняли в том, что в январе 2018 года она пропустила злоумышленников в школу без проверки сумок.
«Оправдали ее с правом на реабилитацию», – сообщает 28 ноября ТАСС.
Ранее Мотовилихинский районный суд Перми признал школьного охранника виновной по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Ее приговорили к двум годам ограничения свободы.
Сторона обвинения настаивала, что в ее обязанности входило проверить сумки подростков, устроивших нападение. Женщина тогда свою вину не признала.
Справка:
ЧП в школе №127 в Перми произошло утром 15 января 2018 года. По данным следствия, двое на тот момент 16-летних – ученик и бывший ученик школы – в масках и с ножами напали на четвероклассников. Больше всего пострадала учительница, пытавшаяся защитить детей. Ранены были 15 человек, 12 из них попали в больницу. Помощь медиков понадобилась и двум подросткам, которые попытались зарезать друг друга.
Один из нападавших, бывший ученик школы, получил девять лет и восемь месяцев воспитательной колонии; второй — семь лет и принудительное лечение.