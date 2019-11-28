Суд оправдал женщину-охранника пермской школы, где подростки с ножами устроили нападение на четвероклассников и учительницу

Пермский краевой суд принял решение оправдать женщину-охранника школы №127. Ее обвиняли в том, что в январе 2018 года она пропустила злоумышленников в школу без проверки сумок.

«Оправдали ее с правом на реабилитацию», – сообщает 28 ноября ТАСС.

Ранее Мотовилихинский районный суд Перми признал школьного охранника виновной по части 2 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей). Ее приговорили к двум годам ограничения свободы.

Сторона обвинения настаивала, что в ее обязанности входило проверить сумки подростков, устроивших нападение. Женщина тогда свою вину не признала.



