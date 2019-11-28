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Бизнес-трибуна
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28.11.2019 15:24
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ГК «ПСК»: архитектуру центра Санкт-Петербурга развивает девелопмент

«Новая архитектура жилой недвижимости премиум- и бизнес-сегмента становится выражением идентичности Петербурга и развитием его культурного кода», — считают эксперты ГК «ПСК», девелопера жилой недвижимости в центре Северной столицы.

ГК «ПСК»: архитектуру центра Санкт-Петербурга развивает девелопмент

pixabay.com

Целый ряд проектов ПСК, среди которых строящийся ЖК «Новый Невский», расположены в локациях с ярко выраженной архитектурной целостностью и наследием. Фактически, миссию продолжения и развития городской эстетики берёт на себя премиум-сегмент и девелоперы новой жилой недвижимости.

— Для Петербурга, чей исторический центр является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, появление проектов как «Новый Невский», Nobelius, «Дипломат» и других, является одной из ключевых возможностей развития центральных районов. ГК «ПСК» как петербургская компания относится к родному городу с любовью и уважением. Поэтому наша миссия заключается, в том числе, в деятельном развитии городской среды. Это достигается через работу с профессиональными архитекторами, проектирование экстерьеров и интерьеров зданий, которые становятся примерами развития кварталов. В какой-то степени повторяется история. Облик Петербурга, через который мы воспринимаем город, в свое время также создавался частными строителями и домовладельцами, — рассказывает руководитель департамента развития ГК «ПСК», Сергей Мохнарь.

Принципы ПСК наглядно отражены в строящемся доме бизнес-класса «Новый Невский». Проект разработан известным архитектурным бюро «Евгений Герасимов и партнёры», воплотившем знаковые для города объекты. Индивидуальность проекта не только во внешнем виде здания, но и окружающем его пространстве, в благоустройстве и ландшафтном дизайне. Эта совокупность задает вектор для развития локации и меняет ценность проживания в конкретном месте.

— Реалии сегодняшнего дня таковы, что девелопмент и бизнес вновь становятся ключом к преобразованию городских территорий. Например, потенциал квартала рядом с Тележной улицей, где появится «Новый Невский» рассмотрели и luxury-ритейлеры и представители домов высокой моды, которые превратили часть Старо-Невского проспекта в главную бутиковую улицу города, — отмечает Сергей Мохнарь.

Другие строящиеся ЖК бизнес-класса как, например, Nobelius также формируют новое восприятие локаций. Дом возводится в исторической части Выборгского района, в квартале, специально построенном для специалистов завода Людвига Нобеля. Расположенные по соседству здания — образец северного модерна, и эту идентичность ПСК сохранил. Детали фасада, натуральный камень в облицовке, оформление внутренних помещений и декор отражают не только стили, принятые в Петербурге XIX-XX вв., но и современный подход к эстетике жилого дома.

Безусловно, качество жизни – это не только архитектура и индивидуальность в дизайне интерьеров. Такие обязательные атрибуты, как подземный паркинг с доступом на лифте, ландшафтный дизайн, закрытая охраняемая территория, террасы, современные инженерные системы и прочее есть во всех проектах бизнес-класса ГК «ПСК». Вместе с архитектурой они создают комфортную жилую среду в сердце Северной столицы.

Подробная информация о характеристиках проектов – в офисах продаж. Запись на индивидуальную консультацию по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

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