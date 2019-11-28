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Город
28.11.2019 15:37
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Больные здесь не ходят. Как в «спальных гетто» Петербурга живется без медицинской инфраструктуры

Отчаявшиеся жители Шушар выходят к Смольному с одиночными пикетами, требуя обеспечить нормальные условия для жизни - построить детсады и поликлиники. Но ужас в том, что в пикеты могли бы встать и жители многих других микрорайонов Петербурга.

Больные здесь не ходят. Как в «спальных гетто» Петербурга живется без медицинской инфраструктуры

Андрей Бессонов/«Фонтанка.ру»

За последние десять лет на окраинах Петербурга выросли гигантские жилые кварталы. Из-за отсутствия дорог, школ, детских садов и поликлиник эти микрорайоны называют «панельными гетто»… Александр Беглов накануне губернаторских выборов заявил об открытии 11 офисов общей практики в новостройках. Из бюджета на эти цели было выделено около полутора миллиардов рублей, их открыли. Но ситуация по-прежнему непростая. Где именно – выяснил «Доктор Питер».

Шушары, Пушкинский район

Бывшая деревня. Раньше здесь жили не более 2 тысяч человек. Сейчас почти 40 тысяч. И это не предел. Запланировано строительство жилья для 100 тысяч человек. Новые дома строят на месте бывших совхозных полей, примыкающих к КАД и Московскому шоссе. 

Для взрослых жителей Шушар открыта амбулатория — под нее выделены два этажа в жилом доме. Прием ведут как терапевты, так и узкие специалисты: пульмонолог, офтальмолог и другие. Есть лаборатория по забору крови, работает стоматологический кабинет. Приезжает передвижная флюорография. Целый этаж в доме выделен для женской консультации. А вот с медобслуживанием детей сложилась плачевная ситуация. 


— Сегодня к детской амбулатории в Шушарах прикреплено около 9 тысяч детей. При этом амбулатория находится в пристройке жилого дома, где раньше располагался досуговый центр. То есть детей принимают в помещении, изначально не предусмотренном для детской поликлиники, — рассказала «Доктору Питеру» Екатерина Краева, создатель группы «Шушары» в социальной сети «ВКонтакте». — Педиатры обслуживают до 70 детей в смену, потому что их не хватает на педиатрические участки. По нормам их должно быть 12, а работает 9. Новые кабинеты банально негде открывать. В Пушкине и Павловске принимают специалисты — дерматолог, аллерголог, окулист, кардиолог, пульмонолог. То есть мамам приходится постоянно ездить с маленькими детьми. Ладно, когда это было лет 5 назад, тогда все думали, что это временная мера. Но ничего не изменилось. Хотя нет — родителям выделили бесплатный автобус до Пушкина. Правда, он ходит три раза в день и промежуток между рейсами 3–4 часа. А еще этой осенью поставили подъемник для детей-инвалидов: «Хотели как лучше, получилось как всегда». Подъемник, который стоит несколько десятков тысяч рублей, поднимет ребенка в инвалидной коляске к двери, то есть поможет подняться на этаж, минуя ступеньки. Но внутри здания — снова лестницы: без лифта и пандусов. Получается, что у города и руководства поликлиники № 49 Пушкинского района только одна забота — как-то приспособить пристройку под детскую амбулаторию. А нужно просто строить отдельную поликлинику, ведь в Шушарах скоро будет жить до 100 тысяч человек. Но проекта нет даже в планах. 

Парнас, Выборгский район

Север Петербурга, район активно застраивается с 2009 года. Уже сейчас здесь живут 40 тысяч человек. Взрослой поликлиники в районе нет. Пациентов принимают два медцентра (один для детей, другой для взрослых) «Полис Euromed Group». На сегодня оба центра обслуживают 7 265 детского и 32 484 взрослого населения. Еще один офис семейной медицины откроется в начале декабря. Кстати, с 2013 года и по настоящее время в местах массовой жилой застройки Приморского, Пушкинского, Выборгского, Красногвардейского, Красносельского и Московского районов Санкт-Петербурга компанией «Полис Euromed Group» открыты 18 центров общей врачебной практики (семейной медицины), которые оказывают медицинскую помощь петербуржцам с полисом ОМС бесплатно.  

На Парнасе открыт еще частный многопрофильный лечебно-диагностический центр. Работает несколько частных стоматологий, несколько аптек, в том числе «Озерки».   

Власти обещают, что до конца года на Заречной улице откроется отделение детской поликлиники №71. Появятся сразу два кабинета врача общей практики в районе — один на 50 посещений в смену, второй — на 150. В проекте — подстанция скорой помощи на восемь машин, детская и взрослая поликлиники. 

Новая Охта, Красногвардейский район

Микрорайон «Новая Охта» вырос на месте деревни Новая. В 2013 году здесь построили разноцветные многоэтажки на улицах, названных в честь Хармса, Чуковского и Маршака. По проекту в новом квартале будут проживать 25 тысяч человек. 


В Новой Охте работают амбулатория для взрослых (по отзывам жителей, с хорошим оснащением, много специалистов), женская консультация, филиал 118-й поликлиники. Открыт филиал клиники «21 век». 

Детская поликлиника открылась в августе 2017 года. «Нагрузка на поликлинику большая, но мы пока справляемся», — говорят врачи. — Мамы жалуются, что у нас не принимают районные специалисты (неудобно добираться) и нет стоматологии (только платные клиники)». 

Про другие районы читайте в материале сайта «Доктор Питер»

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