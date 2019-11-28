С наледью в Белогорске боролись огнём, спиртом и бульдозером. Как и в Петербурге, реагенты победили

В «Городе вежливых людей» с гололёдом боролись огнём и бульдозером. Реагенты оказались получше.

В городе Белогорске в Амурской области опробовали новые методы борьбы с гололёдом: «каток» на дорогах поливали бензином и спиртом, поджигали и ликвидировали бульдозером. С тяжёлой техникой ничего не получилось, вместе со льдом повредили и асфальт.

фото с официального сайта города Белогорск

На экстремальную работу коммунальщиков 28 ноября обратили внимание СМИ. Отчёт на официальном сайте «Города вежливых людей», как, судя по тегу на странице, называют себя местные, появился накануне.





По словам руководителя местного предприятия по содержанию и благоустройству дорог Ольги Алексеевой, эксперимент показал, что быстрее всего ледяная корка растаяла при горении бензина. «Образовавшуюся жидкость рабочие смели и засыпали песком. Недостатки – сильная копоть и стоимость». Спирт и жидкость для розжига совсем не помогли, а попытка снять наледь бульдозером с одного из пешеходных переходов и вовсе закончилась плачевно – «землеройная машина» повредила дорогу.

Пока в Белогорске боролись с напастью, в Петербурге объявили о заготовке 100 тысяч тонн соли — в 5 раз больше, чем в прошлом году. Щедро посыпать ею улицы начали еще вчера, в гололед.

Из-за использования специальных смесей в Карелии в этом году могли погибнуть сотни птиц: по предположению специалистов, у них остановилось сердце. Мор сопровождался жёлтыми снегопадами.