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Происшествия
28.11.2019 15:12
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Юнец на BMW не справился с обгоном и, кувыркаясь, перебрал пару машин и гараж. Его колесо тоже нашло себе цель

Зрелищное ДТП в Брянске попало на видео. Виновником называют 23-летнего водителя синей BMW, которая теперь вряд ли подлежит восстановлению. Всего задетыми оказались четыре машины и один гараж; к счастью, в этот момент рядом не было пешеходов, притом что неподалёку находится школа.

Как сообщает 28 ноября издание Bryansk.News, по предварительным данным УГИБДД, при обгоне по встречной полосе BMW 645СI зацепил встречную маршрутку Mercedes-Benz Sprinter под управлением 55-летнего водителя. Рикошетом спорткар отбросило в «Ниву» с 67-летним мужчиной за рулём, а от неё – в гараж, расположенный справа по ходу движения, а затем на проезжую часть. Кувыркаясь, BMW потерял колесо, и оно улетело в Mitsubishi Раjеrо под управлением 39-летнего водителя. Финальный акт с разлетающимися запчастями попал на видео.

Пострадал только 23-летний водитель BMW 645СI. Его госпитализировали с кровоизлиянием в мозгу, переломом ключицы и переломом бедренной кости. У него был пассажир, который, по данным издания «Брянск. АиФ», от медицинской помощи отказался.


Юнец на BMW не справился с обгоном и, кувыркаясь, перебрал пару машин и гараж. Его колесо тоже нашло себе цель

В соцсетях обсуждают, кто мог находиться в BMW. По одной из версий, это были сотрудники автосервиса, в который машину отдали для ремонта, – они взяли её покататься. По другой, за рулём всё-таки находился хозяин, а пассажир – его брат.

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