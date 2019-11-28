ГК «ПСК» – о коммерческих помещениях с видом на Невский

ПСК

Невский проспект – это витринная улица Петербурга, куда стремится попасть бизнес.

По данным ГК Renta, сегодня вдоль магистрали работает 479 помещений стрит-ритейла: от кофе to-go до премиальных бутиков. Аналитики ГК «ПСК» выделили на этом неоднородном маршруте наиболее перспективную локацию, к которой предлагают присмотреться инвесторам.

— Невский проспект как главная улица города всегда отличался пестротой: сувенирные лавки соседствуют с международными брендами. И пока преимущество на стороне массового стрит-ритейла. Иначе развивается Старо-Невский: обособленный квартал от площади Восстания до Александро-Невской лавры. Этот участок Невского с примыкающими к нему улицами переживает ренессанс как премиальная локация. По похожему сценарию развивалась Малая Конюшенная 20 лет назад, — говорят в ПСК.

Статус локации в современных реалиях формирует бизнес: luxury-ритейлеры продвигают Старо-Невский проспект как бутиковую улицу в Петербурге. Знаковым стало и строительство ЖК бизнес-класса «Новый Невский» рядом с площадью Александра Невского. Высокий класс проекта, его архитектура и соседство с историческими постройкам – бескомпромиссный вариант не только с точки зрения будущих жильцов, но и для собственников коммерческих помещений.

Помещения на 1 этаже жилого комплекса всего в 50 шагах от Невского проспекта, рядом с метро. И в будние, и в выходные проходимость здесь высокая. Конкретная доходность, помимо локации и трафика, зависит и от востребованности самого бизнеса.

Другое неочевидное преимущество: вариативность планировок. Исторический конструктив старых зданий не позволяет использовать большое помещение площадью 80-100 кв. м и выше. Коммерческие и жилые проекты в этом районе штучные проекты – два-три в год, так что на любые современные помещения большой площади высокий спрос.

В ЖК «Новый Невский» размеры коммерческих помещений от 128 до 226 кв. м. Планировка и инженерные мощности будут выполнены в соответствии с потребностями объектов сферы услуг. Высота потолков — 4 м, витринные окна в пол, на фасаде предусмотрено место для вывесок.

Помещение подходит для подавляющего большинства франшиз и для индивидуальных предпринимателей, открывающих бизнес рядом с домом. О способах покупки и возможностях аренды расскажут по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Новый Невский» – застройщик ООО "Тележная 32", проектная декларация на сайте https://newnevsky.ru/documents/