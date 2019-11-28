Происшествия
Окружной военный суд Петербурга, где слушают дело о теракте в метро, тоже эвакуировали
1-й Западный окружной военный суд на Кирочной улице в Петербурге эвакуирован вслед за гражданскими коллегами. Днем 28 ноября там продолжались прения по делу о теракте в метро.
Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в заседании по делу был объявлен обеденный перерыв, в ходе которого приставы попросили всех покинуть здание. Включили сигнализацию, и сотрудники и посетители потянулись на выход. К зданию на Кирочной улице, 35 А, подъехала пожарная машина.
Ранее в Северной столице эвакуировали Горсуд, а также пять районных – Московский, Фрунзенский, Пушкинский, Кировский и Красногвардейский.
Волна ложных заминирований коснулась и Москвы.
Все перечисленные выше структуры получили одно письмо, авторы которого требуют миллионы в биткойнах и припоминают предпринимателя Константина Малофеева.
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Справка:
Ранее на сайте Русской службы BBC вышла публикация о крушении крупнейшей русскоязычной криптобиржи Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов. Журналисты ознакомились с уголовным делом о пропаже этих денег и выяснили, имеют ли отношение к этой истории ФСБ и предприниматель Константин Малофеев.