Окружной военный суд Петербурга, где слушают дело о теракте в метро, тоже эвакуировали

1-й Западный окружной военный суд на Кирочной улице в Петербурге эвакуирован вслед за гражданскими коллегами. Днем 28 ноября там продолжались прения по делу о теракте в метро.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», в заседании по делу был объявлен обеденный перерыв, в ходе которого приставы попросили всех покинуть здание. Включили сигнализацию, и сотрудники и посетители потянулись на выход. К зданию на Кирочной улице, 35 А, подъехала пожарная машина.

Ранее в Северной столице эвакуировали Горсуд, а также пять районных – Московский, Фрунзенский, Пушкинский, Кировский и Красногвардейский.





Волна ложных заминирований коснулась и Москвы.

Все перечисленные выше структуры получили одно письмо, авторы которого требуют миллионы в биткойнах и припоминают предпринимателя Константина Малофеева.