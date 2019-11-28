ОКР исключил выступление россиян на Олимпиаде под нейтральным флагом

Российские спортсмены будут выступать на Олимпиаде в Токио в 2020 году под своим флагом. Об этом 28 ноября сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова.

«Никакой речи о нейтральном флаге быть не может. Если внимательно изучить Олимпийскую хартию, то можно найти соответствующий раздел, который четко регламентирует вещи с флагом, гимном и так далее», — подчеркнул Поздняков.

В 2018 году сборной России пришлось выступать на зимней Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом из-за временного отстранения ОКР.

«В Пхёнчхане выступали ОАР (олимпийские атлеты из России), так как ОКР был временно отстранен. Сейчас ОКР будет формировать команду самостоятельно», — заявил руководитель Олимпийского комитета.





Напомним, что комитет Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) по соответствию рекомендовал исполкому отстранить российских спортсменов от международных соревнований на четыре года. Окончательное решение будет вынесено 9 декабря.

Эта ситуация возникла после того, как специалисты ВАДА обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты.