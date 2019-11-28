Водитель, сбивший «под кайфом» ребенка на Литейном, получил полгода условно

В Петербурге вынесли приговор по делу о ДТП, в котором серьезно пострадал ребенок. Виновник добровольно возместил ущерб и отделался условным сроком, сообщает 28 ноября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

ДТП произошло днем 29 апреля 2019 года на Литейном проспекте. Как установил суд, водитель, находясь в состоянии наркотического опьянения, управлял автомобилем Chevrolet Cruze. Следуя по Литейному от улицы Пестеля в направлении улицы Жуковского, при повороте направо, на улицу Белинского в сторону Моховой, он остановился перед регулируемым пешеходным переходом, а затем возобновил движение, не пропустив пешехода.

В результате на скорости в 5–7 км/ч автомобиль сбил 9-летнюю девочку. Она переходила дорогу на свой «зеленый» вместе с родителями. Девочка получила тяжелые травмы.

Молодой водитель свою вину признал, раскаялся и добровольно возместил имущественный ущерб и моральный вред. Дзержинский районный суд Петербурга признал его виновным в нарушении ПДД, совершенном в состоянии опьянения и повлекшим по неосторожности причинение тяжкого вреда человеку (п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком на полгода и лишением права управления транспортными средствами на 1,5 года.



