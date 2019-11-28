В Петербурге к зиме разрешили сыпать соль в чистом виде. Ее заготовили в пять раз больше, чем год назад

В Петербурге к зимнему периоду будет заготовлено 100 тысяч тонн соли. В самые сложные моменты ее готовятся смешивать с песком в равных долях или сыпать как есть.

О подготовке к зиме 28 ноября рассказал и.о. главы комитета по благоустройству Сергей Малинин на заседании комиссии Законодательного собрания по городскому хозяйству. По его словам, в прошлом году было 20 тысяч тонн соли.

«Эта мера (увеличение запасов. – Прим. ред.) направлена на более активное использование солевых растворов как для превентивной обработки дорожных покрытий, так и для расплавления снежных и ледяных отложений, – сообщил чиновник. – Предусматривается точечная обработка локальных мест образования наледей. Также при резких понижениях температуры может быть использована 50-процентная соляная смесь либо техническая соль в чистом виде».

При этом Малинин сослался на зарубежный опыт, где часто встречается использование реагентов – например, в США.





Напомним, накануне в различных районах города были замечены россыпи реагентов в чистом виде. Слухи о том, что соль вернется на улицы города, возникли после смены руководства комитета по благоустройству. 1 ноября свой пост покинул многолетний председатель ведомства Владимир Рублевский, главный идеолог использования только песко-соляной смеси. Возглавивший комблаг после него Сергей Малинин обещал сохранить подход предшественника.

Малинин напомнил, что в следующем году расходы комитета на содержание дорог составят 11,6 млрд рублей – это 77% от нормативной финансовой потребности. Непосредственно на комплексную уборку и вывоз снега приходится 9,6 млрд рублей. Прирост финансирования позволит увеличить зарплату водителей техники с 40 тысяч до 60 тысяч рублей.